Seis homens são mortos em operação emergencial da PM no RJ

Segundo a PM, agentes encontraram um grande número de homens armados ao realizarem patrulhamento nas proximidades da comunidade; teria havido reação e troca de tiros

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:30

Fuzis apreendidos durante operação no Morro do Juramento, zona norte do Rio Crédito: PM RJ

Seis homens foram mortos durante operação emergencial da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (10), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro. A operação foi realizada pelo 41° Batalhão da Polícia Militar, localizado em Irajá, para coibir a atuação de criminosos supostamente envolvidos em disputas territoriais de facções. Segundo a PM, agentes encontraram um grande número de homens armados ao realizarem patrulhamento nas proximidades da comunidade. Durante tentativa de abordagem policial, teria havido reação e troca de tiros contra policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do batalhão. Quatro fuzis e duas pistolas foram apreendidos no local, após o confronto.

De acordo com os policiais, os feridos chegaram a ser levados para hospitais da zona norte, mas não resistiram. A Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que já apreendeu 530 fuzis em 2025 no Rio. O 41° BPM é responsável por 15% dessas apreensões. O mesmo batalhão também já apreendeu este ano 90 armas de uso restrito, principalmente nas localidades da Pedreira, Chapadão, Morro do Juramento e Para-Pedro, nos bairros de Irajá, Colégio, Vicente de Carvalho e Costa Barros.

