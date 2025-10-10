Home
Seis homens são mortos em operação emergencial da PM no RJ

Seis homens são mortos em operação emergencial da PM no RJ

Segundo a PM, agentes encontraram um grande número de homens armados ao realizarem patrulhamento nas proximidades da comunidade; teria havido reação e troca de tiros

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:30

Fuzis apreendidos durante operação no Morro do Juramento, zona norte do Rio
Fuzis apreendidos durante operação no Morro do Juramento, zona norte do Rio

Seis homens foram mortos durante operação emergencial da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (10), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro. A operação foi realizada pelo 41° Batalhão da Polícia Militar, localizado em Irajá, para coibir a atuação de criminosos supostamente envolvidos em disputas territoriais de facções. Segundo a PM, agentes encontraram um grande número de homens armados ao realizarem patrulhamento nas proximidades da comunidade. Durante tentativa de abordagem policial, teria havido reação e troca de tiros contra policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do batalhão. Quatro fuzis e duas pistolas foram apreendidos no local, após o confronto.

De acordo com os policiais, os feridos chegaram a ser levados para hospitais da zona norte, mas não resistiram. A Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que já apreendeu 530 fuzis em 2025 no Rio. O 41° BPM é responsável por 15% dessas apreensões. O mesmo batalhão também já apreendeu este ano 90 armas de uso restrito, principalmente nas localidades da Pedreira, Chapadão, Morro do Juramento e Para-Pedro, nos bairros de Irajá, Colégio, Vicente de Carvalho e Costa Barros.

