Polícia do Rio volta a prender Celsinho da Vila Vintém

Para a polícia, o bandido estava se aliando a lideranças de grupos rivais para invadir comunidades de Santa Cruz, também na zona oeste, que estão hoje sob controle de grupos milicianos

Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro, Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém. Segundo a Polícia Civil, ele é uma das principais lideranças criminosas do estado do Rio e foi preso na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste da capital.>