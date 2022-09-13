Polícia do Rio prende homem acusado de pintar feijão para enganar consumidores

SÃO PAULO - Policiais da Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor (Decon), no Rio de Janeiro, prenderam nesta segunda-feira (12) um homem de 43 anos acusado de "fabricar" feijões de corda para vender aos consumidores de uma feira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Ele pintava grãos de feijão do tipo fradinho de verde para enganar os consumidores. Segundo a polícia, o truque aumentava o lucro do comerciante.

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Na feira, o feijão tipo fradinho custa R$ 6,50 e o de corda chega a R$ 27,50. Os policiais encontraram na zona portuária do Rio o local onde os grãos eram pintados para depois serem comercializados.

O homem preso contou que já praticou a fraude em feiras de São Paulo e decidiu levar o comércio para o Rio, onde oferecia o produto em feiras nordestinas na Baixada Fluminense.

O nome do comerciante não foi divulgado pela polícia. Ele pode pegar de seis meses a dois anos de prisão por enganar os consumidores ao vender como verdadeira uma mercadoria falsificada.