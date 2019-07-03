Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia Civil e MP do Rio prendem envolvidos com a maior milícia do Estado
Rio de Janeiro

Polícia Civil e MP do Rio prendem envolvidos com a maior milícia do Estado

A quadrilha utiliza intimidação com o uso de armas de fogo e é investigada por diversos homicídios

Publicado em 

03 jul 2019 às 12:55

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 12:55

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Governo do ES
Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prendeu na manhã desta quarta-feira (03), cinco pessoas acusadas de ter envolvimento com a Liga da Justiça, considerada a maior milícia do Estado do Rio. Outras duas pessoas ainda são procuradas.
Entre os presos está o PM reformado Clayton da Silva Novaes. Segundo as investigações, ele usaria uma empresa de exploração de areia e saibro para lavar dinheiro da milícia, que tem forte atuação em bairros da zona oeste do Rio, como Campo Grande, Santa Cruz e Paciência. A suspeita é de que os procurados nesta quarta-feira tenham movimento pelo menos R$ 10 milhões.
Na operação desta quarta, autorizada pela 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital, os agentes também tentam prender Luís Antônio da Silva Braga, irmão de Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko e apontado como um dos principais líderes da milícia. Luís Antônio também é irmão de Carlinhos Três Pontes, conhecido miliciano que chefiou a Liga da Justiça até sua morte, ocorrida durante operação da polícia em 2017.
De acordo com o MP-RJ, a Liga da Justiça atua no Rio desde meados dos anos 1990. A milícia é violenta e atua na base da extorsão, obrigando moradores e comerciantes da região, motoristas e proprietários de vans a pagarem taxas. A quadrilha utiliza intimidação com o uso de armas de fogo e é investigada por diversos homicídios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados