PM recupera segundo lote de relógios roubados de joalheria em shopping de SP

Os itens são de marcas como Rolex, Cartier e Tag Heuer; além dos relógios, também foram localizadas joias

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:55

Relógios encontrados pela polícia Crédito: Reprodução/Polícia Militar

A Polícia Militar recuperou, na noite de sábado (22), mais 37 relógios de luxo roubados da Montecristo Joalheria, do Shopping Iguatemi Campinas, no interior de São Paulo, na quinta-feira (20). Um homem morreu em suposta troca de tiros. Outros 37 relógios já tinham sido recuperados ainda na quinta. Os itens são de marcas como Rolex, Cartier e Tag Heuer. Além dos relógios, também foram localizadas joias. Todo o material está avaliado em ao menos R$ 2,5 milhões, segundo a PM.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu uma informação anônima de que um grupo de homens estava vasculhando área de mata na avenida Mário Garnero, no Parque Jatibaia, no distrito de Sousas, mesmo local onde a polícia trocou tiros com os assaltantes na quinta-feira (20).

Segundo agentes do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), eles foram recebidos a tiros ao entrarem na mata e reagiram. Os PMs se abrigaram e pediram reforço. Com a chegada do apoio, fizeram varredura e encontraram um suspeito morto a tiros, com uma arma longa na mão. No local, eles encontraram uma bolsa azul, com os relógios e joias, avaliados em R$ 2,5 milhões. O caso foi registrado no plantão do 1° DP de Campinas. Os relógios de luxo e as joias foram devolvidos à empresa.

O crime

A joalheria foi invadida na tarde de quinta por oito criminosos armados. Sete deles foram presos durante a ocorrência, que levou pânico aos frequentadores do centro de compras. De acordo com José Carlos Fernandes da Silva, delegado divisionário do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas, assim que abordaram as funcionárias da relojoaria, os criminosos as obrigaram a colocar os relógios em sacos de panos. Após o roubo, os suspeitos fugiram, fazendo uma das funcionárias da joalheria de refém. Ela foi liberada sem ferimentos.

Ainda na quinta, a PM tinha recuperado os primeiros 37 relógios. Os artigos estavam avaliados em pelo menos R$ 2,1 milhões, segundo a polícia. A PM não detalhou o valor de cada um, mas afirmou que, segundo a joalheria, o mais barato custava R$ 30 mil.

Durante a fuga, os criminosos abandonaram um saco com 30 relógios. Os outros sete foram encontrados com os suspeitos no momento das prisões. Seis homens foram presos e um adolescente apreendido. Três fugiram depois de roubar um veículo no estacionamento de um supermercado que fica em frente ao Iguatemi. Houve perseguição e eles foram detidos na cidade de Pedreira, a cerca de 42 km de Campinas, após troca de tiros. Um deles foi atingido e ficou internado. Com ele foi apreendida uma pistola. Outros três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos escondidos em um clube de Campinas, de acordo com a SSP.

