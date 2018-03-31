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Rio

PM é ferido em troca de tiros com colega de farda

O conflito ocorreu durante briga de trânsito na Zona Oeste do Rio

Publicado em 31 de Março de 2018 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 17:34
Um policial militar baleou um colega de farda durante uma briga de trânsito, neste sábado (31), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O cabo do 27º BPM (Santa Cruz) Diogo dos Santos Costa e o soldado Marcos Vinícius de Oliveira Ferreira, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Babilônia/Chapéu Mangueira, passavam pela Avenida das Américas quando, na altura da estação do BRT Magarça, se envolveram numa briga, mas ainda não há confirmação de como a discussão começou.
O trecho da Avenida das Américas onde os PMs trocaram tiros Crédito: Google Street View
Os dois PMs bateram boca e acabaram sacando suas armas, de acordo com a PM, os dois atiraram. O cabo Santos foi atingido uma vez no ombro e duas no braço. Já o soldado não ficou ferido. Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para o local. Santos foi levado para o Hospital municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. Ele teve alta após receber atendimento médico.
Os dois PMs foram encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde prestam depoimento. O caso será registrado também na Polícia Civil e as investigações ficarão a cargo da 35ª DP (Campo Grande).

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