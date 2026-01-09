Mistério

PM desaparece após discussão com suposto traficante em São Paulo

O cabo Fabrício Gomes de Santana, 40, desapareceu após visitar parentes no Jardim Horizonte Azul, uma comunidade na zona sul da capital paulista; ele contou a um irmão que tinha se envolvido numa discussão

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:33

Cabo Fabrício Gomes de Santana, 40; veículo do policial foi encontrado carbonizado em área de mata Crédito: Divulgação/PM

Um policial militar está desaparecido em São Paulo desde a noite de quarta-feira (7) depois de ter se envolvimento em uma discussão com um suposto traficante. O carro do PM foi encontrado carbonizado na manhã de quinta-feira (8). Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O cabo Fabrício Gomes de Santana, 40, desapareceu após visitar parentes no Jardim Horizonte Azul, uma comunidade na zona sul da capital paulista. Ele contou a um irmão que tinha se envolvido numa discussão com um homem que seria ligado ao tráfico de drogas.

O agente teria dito que iria até uma adega para conversar com esse homem e tentar resolver a situação. Depois disso, ele não foi mais visto. O carro dele, um Ford Ka, foi encontrado carbonizado em uma área da mata em Itapecerica da Serra. Não há informações sobre o paradeiro do militar.

Segundo a SSP, durante as buscas, a Polícia Militar identificou três pessoas possivelmente envolvidas no caso. Esses suspeitos foram presos. Outras duas pessoas foram conduzidas à delegacia, ouvidas e liberadas. As investigações também levaram à identificação de outro veículo supostamente ligado à ocorrência. No interior desse carro foram encontrados galões com cheiro de gasolina.

A perícia foi acionada, e o proprietário do veículo foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, assim como outras três pessoas que teriam sido as últimas a manter contato com a vítima. A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Itapecerica da Serra, onde o delegado solicitou a prisão dos três suspeitos, medida que foi decretada pela Justiça. As investigações continuam para localizar o PM e esclarecer os fatos. A corporação também acompanha o caso e auxilia nas buscas pelo agente.

