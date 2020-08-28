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São Paulo

Pior momento passou e estamos iniciando a descida do platô, diz Doria

As mortes caíram pela terceira semana consecutiva, segundo o governo de São Paulo. Na última semana epidemiológica, a média diária de novos óbitos foi de 205
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:10

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:10

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (28) que o estado de São Paulo iniciou a descida do platô no número de casos e mortes de coronavírus.
O governo já havia afirmado que a cidade de São Paulo havia saído do platô da doença. Agora, porém, o governo afirma que o estado todo chegou a este estágio.
"Superamos ao nosso ver o pior momento da pandemia em São Paulo. Os números desta semana indicam uma nova redução na média de casos e de óbitos. Isso já havia ocorrido na semana passada e retrasada. Na média móvel de 14 dias, temos uma redução de mais de 20% no registro de óbitos. A perspectiva no atual cenário epidemiológico é que estamos iniciando a descida do platô", disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
As mortes caíram pela terceira semana consecutiva, segundo o governo. Na última semana epidemiológica, a média diária de novos óbitos foi de 205, contra 230 na anterior. Em novos casos, a média diária passou de 7.388 para 7042.
Também houve redução no número de internações, que passaram de 1.550 para 1.398, na média diária da última semana.
De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, os números caíram em todas as regiões do estado.
"O Estado de SP registrou uma queda no número de casos em 5%, nas internações em 10% e nos óbitos em 11%. Já o município de São Paulo apresentou uma redução do número de casos em 2%, de internações em 11% e de óbitos em 6%. O que nos trouxe bastante felicidade foi o quanto o interior e o litoral que sempre foram nossas óticas de atenção tiveram regressão", disse o secretário.

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