Pior momento passou e estamos iniciando a descida do platô, diz Doria

O Governador do Estado de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (28) que o estado de São Paulo iniciou a descida do platô no número de casos e mortes de coronavírus.

O governo já havia afirmado que a cidade de São Paulo havia saído do platô da doença. Agora, porém, o governo afirma que o estado todo chegou a este estágio.

"Superamos ao nosso ver o pior momento da pandemia em São Paulo. Os números desta semana indicam uma nova redução na média de casos e de óbitos. Isso já havia ocorrido na semana passada e retrasada. Na média móvel de 14 dias, temos uma redução de mais de 20% no registro de óbitos. A perspectiva no atual cenário epidemiológico é que estamos iniciando a descida do platô", disse Doria, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

As mortes caíram pela terceira semana consecutiva, segundo o governo. Na última semana epidemiológica, a média diária de novos óbitos foi de 205, contra 230 na anterior. Em novos casos, a média diária passou de 7.388 para 7042.

Também houve redução no número de internações, que passaram de 1.550 para 1.398, na média diária da última semana.

De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, os números caíram em todas as regiões do estado.