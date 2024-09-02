Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Piloto e passageiro morrem após queda de avião bimotor em Mato Grosso do Sul
Acidente aéreo

Piloto e passageiro morrem após queda de avião bimotor em Mato Grosso do Sul

Aeronave se acidentou no momento do pouso durante um voo de experiência, afirma Polícia Civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2024 às 06:47

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 06:47

Um piloto e um passageiro morreram após a queda de um avião bimotor no último sábado, na cidade de Costa Rica (MS), a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta do meio-dia para atender a ocorrência nas proximidades do aeroporto do município. Ao chegar ao local, o bimotor e as vítimas estavam carbonizadas.
Reprodução de vídeo de avião carbonizado após queda em Costa Rica (MS)
Reprodução de vídeo de avião carbonizado após queda em Costa Rica (MS) Crédito: Reprodução/UOL
A perícia e a Polícia Civil do estado foram acionadas, e as vítimas foram identificadas por meio das impressões digitais. Estavam na aeronave o piloto Carlos Antonio Gomez Ortiz, 31, que é natural do Paraguai, e o passageiro Elison de Jesus Matines, 40, morador de Ribas do Rio Pardo (MS).
Ana Claudia Medina, delegada da Polícia Civil de Costa Rica, disse que o trabalho de investigação começou assim que os destroços da avião esfriaram.
"O que levantamos até o momento é que a aeronave estava fazendo um voo de experiência, voou cerca de 40 minutos e o sinistro [acidente] ocorreu quando ela estava realizando o pouso", afirmou Medina.
A apuração sobre as causas do acidente com a aeronave experimental Paradise, prefixo PU ICL, ficarão a cargo da Polícia Civil e do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados