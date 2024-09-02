Piloto e passageiro morrem após queda de avião bimotor em Mato Grosso do Sul

Um piloto e um passageiro morreram após a queda de um avião bimotor no último sábado, na cidade de Costa Rica (MS), a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta do meio-dia para atender a ocorrência nas proximidades do aeroporto do município. Ao chegar ao local, o bimotor e as vítimas estavam carbonizadas.

Reprodução de vídeo de avião carbonizado após queda em Costa Rica (MS) Crédito: Reprodução/UOL

A perícia e a Polícia Civil do estado foram acionadas, e as vítimas foram identificadas por meio das impressões digitais. Estavam na aeronave o piloto Carlos Antonio Gomez Ortiz, 31, que é natural do Paraguai, e o passageiro Elison de Jesus Matines, 40, morador de Ribas do Rio Pardo (MS).

Ana Claudia Medina, delegada da Polícia Civil de Costa Rica, disse que o trabalho de investigação começou assim que os destroços da avião esfriaram.

"O que levantamos até o momento é que a aeronave estava fazendo um voo de experiência, voou cerca de 40 minutos e o sinistro [acidente] ocorreu quando ela estava realizando o pouso", afirmou Medina.