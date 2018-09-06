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PF vai instaurar inquérito para apurar agressão a Bolsonaro

A PF faz a segurança dos presidenciáveis. Bolsonaro foi um dos que solicitou o acompanhamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 19:36

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 19:36

Bolsonaro leva facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Twitter
A Polícia Federal vai instaurar inquérito para apurar a agressão sofrida pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta quinta-feira (6) durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). Segundo informações da PF, o candidato está fora de perigo. Familiares de Bolsonaro dizem que ele foi esfaqueado, informação confirmada por fontes da PF. Um suspeito foi detido.
A PF faz a segurança dos presidenciáveis. Bolsonaro foi um dos que solicitou o acompanhamento.
O filho do candidato, Flavio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio, postou no Twitter: Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!

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