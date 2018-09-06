PF vai instaurar inquérito para apurar agressão a Bolsonaro

Bolsonaro leva facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Twitter

A Polícia Federal vai instaurar inquérito para apurar a agressão sofrida pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta quinta-feira (6) durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). Segundo informações da PF, o candidato está fora de perigo. Familiares de Bolsonaro dizem que ele foi esfaqueado, informação confirmada por fontes da PF. Um suspeito foi detido.

A PF faz a segurança dos presidenciáveis. Bolsonaro foi um dos que solicitou o acompanhamento.