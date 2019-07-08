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Braço da máfia na América do Sul

PF prende suspeitos de integrar máfia italiana

Os dois homens fazem parte de grupo que controla 40% dos envios globais de cocaína.

Publicado em 

08 jul 2019 às 14:26

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 14:26

Polícia Federal Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta segunda-feira (8), dois mandados de prisão para fins de extradição, de cidadãos italianos suspeitos de trabalhar para o braço da máfia italiana na América do Sul, conhecido como "Ndrangheta". Segundo a PF, "o grupo mafioso, baseado na região da Calábria, no sul de Itália, controlaria 40% dos envios globais de cocaína, sendo o principal esquema criminoso importador para a Europa".
"Um dos presos já tem condenação por tráfico e associação para tráfico de drogas na Itália (com pena fixada em 14 anos de prisão)", diz a PF. Um dos detidos é Nicola Assisi. "O outro, filho do primeiro criminoso, ocupava ao menos três apartamentos na cobertura de prédio de alto padrão, no litoral paulista", afirma a Federal.
De acordo com a corporação, "ambos estavam foragidos desde de 2014, havendo notícia de que passaram por Portugal e Argentina, utilizando-se de nomes falsos. A cobertura onde foram presos possuía sofisticado sistema de vigilância, com câmera dome 360º na área externa, o que possibilitava identificar todos as pessoas que acessavam o prédio".
"Foram encontrados em poder dos presos, até o momento, duas pistolas, dinheiro em espécie e veículos", diz a PF. "Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Representação da Polícia Federal junto à Interpol, em cooperação à Polícia Italiana", conclui a Polícia Federal brasileira.

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