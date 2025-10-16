Home
Brasil
PF faz operação contra grupo que trafica drogas para África por aeroporto em SP

Os mandados foram expedidos no âmbito da operação Denied Drop, que investiga quadrilha de tráfico internacional de drogas especializada no envio de drogas para o país africano

FRANCISCO LIMA NETO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:25

Cocaína que seria levada para a África do Sul em junho de 2025
Cocaína que seria levada para a África do Sul em junho de 2025 Crédito: Divulgação Polícia Federal

Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos cumpriu dois mandados de prisão temporária e dois de prisão preventiva, além de cinco de busca e apreensão, contra traficantes de drogas que usavam o aeroporto para envio de drogas à África do Sul. Os mandados foram expedidos no âmbito da operação Denied Drop, que investiga quadrilha de tráfico internacional de drogas especializada no envio de drogas para o país africano por meio do aeroporto.

As investigações, de acordo com a PF, começaram em 12 de junho deste ano, um dia após o grupo ter colocado três malotes com 160 kg de cocaína na área restrita do aeroporto. No mesmo momento, drones invadiram o espaço aéreo e forçaram o fechamento do aeroporto por cerca de duas horas. A ação foi frustrada pela intervenção de um militar da Aeronáutica, que permitiu que a PF apreendesse os entorpecentes. Os criminosos conseguiram fugir.

Segundo a investigação, o grupo contava com o uso de dois veículos, sendo um batedor, responsável pela realização de rondas no perímetro do aeroporto, para assegurar a ausência de policiamento, e um segundo veículo carregando a droga que era introduzida clandestinamente na área restrita, onde um funcionário do aeroporto e membro da organização colocava o entorpecente na aeronave com destino a Joanesburgo, África do Sul.

O grupo, de acordo com a PF, foi responsável pelo envio de centenas de quilos de cocaína à África do Sul, havendo a possibilidade de que, uma vez no país africano, a droga fosse enviada para outras nações.

