'Pesquisa serve para nos alertar', diz Lula sobre Datafolha

Italo Nogueira e Bruna Fantti

RIO DE JANEIRO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (20) no Rio de Janeiro que o resultado da mais recente pesquisa do Datafolha serve como alerta para sua campanha.

Ele demonstrou confiança na vitória por considerar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem ganhado pontos de forma lenta, apesar dos seguidos anúncios de medidas para o eleitorado mais pobre.

Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Agência Estado

"Estou informado da pesquisa e acho que serve apenas para nos alertar. Falta um pouco mais de uma semana para a campanha (eleição)."

"Estamos disputando aquilo que é chamado de voto de abstenção, voto nas pessoas que não foram votar, os votos de pequenos setores da sociedade, porque a eleição está muito parelha, muito disputada, e fica cada vez mais apertado o número de pessoas que temos que convencer a votar nos candidatos", disse.

A oscilação favoreceu o presidente. Lula e Bolsonaro estão assim no limite máximo para um empate técnico pela primeira vez nesta disputa, mas tal cenário é considerado estatisticamente improvável neste momento pelo Datafolha.

O ex-presidente disse estar certo de que vai ganhar as eleições apesar dos esforços do governo. "Ele ganha pontos muito lentamente", afirmou.

"É importante que a gente reconheça a capacidade do exército de miliciano dele de fazer os incitamentos na rede social. A gente não tinha cultura, não tinha experiência, o Brasil não estava acostumado com isso."

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que Bolsonaro faz uma "compra do processo eleitoral" ao anunciar benefícios ao eleitorado mais pobre durante a campanha.