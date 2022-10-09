Lula diz que Bolsonaro não se importa em ser campeão em fake news

Sobre o relacionamento com o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apoiador de Bolsonaro, o petista afirmou que vai conversar com o chefe do Executivo estadual em um eventual governo. "Não conheço o governador Zema; se for eleito, vamos conversar." O ex-presidente citou vários números de recursos repassados pela gestões petistas ao Estado e pediu para o governador olhar para estes dados. "Nunca pensei que apoio de Zema fosse diferente. Não me oporei. O governador é livre, mas se ele souber tudo que nós fizemos por Minas Gerais, ele precisa ter cuidado com o que fala", disse.