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Eleições 2022

Bolsonaro amplia vantagem no Sudeste e Lula mantém liderança folgada no Nordeste

O presidente e candidato à reeleição alcançou 50% das intenções de voto, enquanto Lula oscilou negativamente, dentro da margem de erro da pesquisa, de 44% para 43%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 out 2022 às 20:24

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 20:24

Lula e Bolsonaro, candidatos à Presidência nas eleições de 2022
Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno no próximo dia 30 Crédito: Agência Estado
O presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Sudeste, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19.
Na região que concentra os três maiores colégios eleitorais do País, o candidato à reeleição alcançou 50% das intenções de voto, uma oscilação positiva de dois pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, publicado em 14 de outubro. Lula, por sua vez, oscilou negativamente, dentro da margem de erro da pesquisa, de 44% para 43%.
O petista, no entanto, mantém larga vantagem no Nordeste, onde o placar é de 67% a 29%. Na região, Lula oscilou um ponto para baixo, e Bolsonaro dois para cima.
Bolsonaro segue líder nas demais regiões: Centro-Oeste (53% a 39%), Sul (55% a 38%) e Norte (50% a 46%).

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