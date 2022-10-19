Bolsonaro amplia vantagem no Sudeste e Lula mantém liderança folgada no Nordeste

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Sudeste, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19.
Na região que concentra os três maiores colégios eleitorais do País, o candidato à reeleição alcançou 50% das intenções de voto, uma oscilação positiva de dois pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, publicado em 14 de outubro. Lula, por sua vez, oscilou negativamente, dentro da margem de erro da pesquisa, de 44% para 43%.
O petista, no entanto, mantém larga vantagem no Nordeste, onde o placar é de 67% a 29%. Na região, Lula oscilou um ponto para baixo, e Bolsonaro dois para cima.
Bolsonaro segue líder nas demais regiões: Centro-Oeste (53% a 39%), Sul (55% a 38%) e Norte (50% a 46%).