Perseguição de homem a ex-esposa e namorado dela termina com duas mortes em MT

Carro em que estava a mulher e o atual namorado dela ficou danificado por conta do acidente Crédito: Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo dois veículos deixou dois mortos no distrito Marechal Rondon, em Campo Novo do Perecis (MT). Segundo a polícia, o episódio teria sido causado por José Valentim dos Santos, de 47 anos, um dos mortos no caso.

Ele teria começado uma perseguição na terça-feira (26), na BR-364, no sentido Brasnorte, ao carro em que estavam a ex-esposa e o atual namorado dela, José Laeres Neiming, de 51 anos, que também veio a óbito. Ambos os veículos capotaram após colisão.

As três pessoas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Euclides Horst. Alexsandra da Silva, de 36 anos, segue internada na unidade de saúde. Neiming foi atendido em estado grave e não resistiu aos ferimentos, enquanto Santos já chegou ao local sem vida.