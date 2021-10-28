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Acidente

Perseguição de homem a ex-esposa e namorado dela termina com duas mortes em MT

José Valentim dos Santos teria começado uma perseguição na terça-feira (26), na BR-364, no sentido Brasnorte, ao carro em que estavam a ex-esposa e o atual namorado dela

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2021 às 09:59
Carro colide e fica completamente danificado
Carro em que estava a mulher e o atual namorado dela ficou danificado por conta do acidente Crédito: Corpo de Bombeiros
Um acidente envolvendo dois veículos deixou dois mortos no distrito Marechal Rondon, em Campo Novo do Perecis (MT). Segundo a polícia, o episódio teria sido causado por José Valentim dos Santos, de 47 anos, um dos mortos no caso.
Ele teria começado uma perseguição na terça-feira (26), na BR-364, no sentido Brasnorte, ao carro em que estavam a ex-esposa e o atual namorado dela, José Laeres Neiming, de 51 anos, que também veio a óbito. Ambos os veículos capotaram após colisão.
As três pessoas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Euclides Horst. Alexsandra da Silva, de 36 anos, segue internada na unidade de saúde. Neiming foi atendido em estado grave e não resistiu aos ferimentos, enquanto Santos já chegou ao local sem vida.
Procurada pela reportagem, a prefeitura de Campo Novo do Parecis, responsável pelo hospital municipal, informou que a paciente segue internada e passará por exames detalhados no decorrer da semana para saber se algum órgão interno foi atingido. Consciente, ela já prestou depoimento à Polícia Civil de MT.

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