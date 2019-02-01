Perguntas e respostas sobre rompimento da barragem em Brumadinho

Bombeiro em resgate na lama, em Brumadinho Crédito: WILTON JUNIOR

O rompimento da barragem da Mina do feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, completa uma semana hoje, com 110 mortes confirmadas e 238 desaparecidos. A represa de rejeitos de minério da Vale estourou atingindo a área administrativa da empresa e um vilarejo.

Para entender o que houve e como está a situação pós-desastre, o jornal “Estadão” elencou algumas perguntas e respostas que resumem o que se sabe dos impactos e as punições que estão sendo aplicadas a empresa – prisões e multas.

Além das ações e movimentações para evitar novas tragédias, uma vez que essa é a segunda barragem de rejeitos que estoura num período de pouco mais de três anos – em 2015, uma outra represa de lama rompeu em Mariana, também em Minas Gerais.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre a tragédia. (Agência Estado)

PERGUNTAS

Quais são os impactos do rompimento da barragem até o momento?

A barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho tinha cerca de 13 milhões de m3 de rejeitos, que foram despejados sobre a região do Córrego do Feijão, atingindo a área administrativa da empresa, a comunidade da Vila Ferteco e a pousada Nova Estância. A onda de rejeitos chegou até o Rio Paraopeba, a cerca de 8 km da barragem, e começou a se mover em direção ao Rio São Francisco.

Quais medidas estão sendo tomadas para atender as vítimas?

Familiares dos desaparecidos se queixam de abandono por parte da empresa e da falta de informação sobre seus parentes. A Vale anunciou uma doação de R$ 100 mil para cada família de vítima e disse que profissionais de saúde do Hospital Albert Einstein foram chamados para ajudar as vítimas.

Já foram aplicadas punições à Vale?

A empresa teve R$ 16 bilhões bloqueados pela Justiça e também recebeu uma multa de R$ 250 milhões do Ibama.

Alguém foi preso?

Cinco pessoas foram presos na última terça-feira: dois engenheiros da empresa alemã TÜV SÜD, que atestou a estabilidade da barragem, e três funcionários da Vale que estariam envolvidos diretamente no licenciamento da barragem. A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias por suspeita de homicídio qualificado, crime ambiental e falsidade ideológica.

As causas já foram identificadas?

A investigação ainda está sendo feita. A perícia só poderá ir ao local do acidente após o término das buscas pelos bombeiros.

Como é feita a fiscalização dessas barragens?

As inspeções de segurança são feitas pela própria empresa ou por empresas contratadas por ela, como foi o caso da Vale com a TÜV SÜD. A fiscalização cabe à Agência Nacional de Mineração, que tem apenas 35 fiscais capacitados para atuar nas 790 barragens de rejeitos de minérios, semelhantes às do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e à do Fundão, em Mariana, que rompeu em 2015.

Quais medidas foram tomadas pelo governo e pela Vale para evitar novos acidentes?