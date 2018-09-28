Perdeu o prazo para tirar 2ª via do título de eleitor? Veja o que fazer

O último dia para tirar a segunda via do título de eleitor impresso foi nesta quinta-feira (27) . Mas quem perdeu o prazo pode ficar tranquilo porque há outras formas para conseguir exercer o direito ao voto.

Título de eleitor: hora de decidir o futuro do pais e do ES Crédito: TSE

OUTRO DOCUMENTO

O título de eleitor não é o único documento aceito no pleito de outubro. O eleitor pode se apresentar com outros, desde que seja oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista ou passaporte.

APLICATIVO

Também é possível baixar no celular o aplicativo e-Título para obter o documento na versão digital de forma gratuita, uma das novidades na eleição de 2018.

Ao inserir no aplicativo o número do título eleitoral e os dados pessoais, como nome da mãe, do pai e data de nascimento, o e-Título é validado e liberado.

A opção pela versão digital está disponível na App Store (sistema IOS) e no Google Play (sistema Android), podendo ser baixada até mesmo no dia da votação.

e-Título pode ser baixado nas lojas de aplicativo Crédito: Reprodução

Para o eleitor que fez o recadastramento biométrico (cadastro das impressões digitais) junto à Justiça Eleitoral, a versão digital do documento vem acompanhada da foto, então basta apresentar o título on-line, na tela do celular, aos mesários.

Mas, para quem ainda não fez o recadastramento biométrico, o TSE informa que a pessoa terá que levar um outro documento oficial com foto para se identificar.

A nova ferramenta digital informa o local de votação e, por meio de ferramentas de geolocalização, como Waze e Google Maps, a pessoa pode obter o mapa de como chegar até lá.





OUTROS SERVIÇOS





Além disso, o e-Título também oferece serviços como a emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais.

O e-Título conta também com o QR Code - código que pode ser escaneado por aparelhos ou dispositivos móveis com câmeras fotográficas - para a validação na zona eleitoral na hora da votação.

Segundo a assessoria do TSE, não há previsão sobre uma possível redução no tempo das filas com o uso da tecnologia.