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Plano de execução

Pensar em matar não é crime, diz Flávio Bolsonaro sobre plano contra Lula e Moraes

"Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", disse Flávio; segundo o senador, para que haja uma tentativa de homicídio é "preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes"

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 15:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 nov 2024 às 15:00
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a operação da Polícia Federal desta terça-feira (19) que investiga o suposto envolvimento de agentes militares em um plano de execução do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.
Senador Flávio Bolsonaro
 Flávio Bolsonaro disse que "pensar em matar alguém (...) não é crime" Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
"Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", disse Flávio. Segundo o senador, para que haja uma tentativa de homicídio é "preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes" o que, de acordo com ele, não "parece" ter ocorrido.
O parlamentar classificou decisões judiciais "sem amparo legal" como repugnantes e antidemocráticas. Flávio citou um projeto de lei que criminaliza "ato preparatório" de crimes de lesões ou mortes que envolvam três ou mais pessoas. As declarações foram feitas no X (ex-Twitter). Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não se pronunciou a respeito da operação da PF.
A PF prendeu quatro militares das Forças Especiais e um policial federal. Eles teriam elaborado um plano para executar Lula e Alckmin em dezembro de 2022, após a vitória da chapa nas eleições daquele ano. Os supostos golpistas cogitaram usar veneno e explosivos, segundo a instituição. O ministro do STF Alexandre de Moraes também era alvo de monitoramento.
Um dos agentes presos fez a segurança de Lula após ele ser eleito e antes da posse, em 2022. O policial federal Wladimir Matos Soares passava informações sobre a rotina do petista a pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro, de acordo com a investigação.
O plano denominado "Punhal verde amarelo" foi impresso pelo general Mario Fernandes. Fernandes foi assessor do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o documento foi impresso no Palácio do Planalto, após a derrota do ex-presidente.

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