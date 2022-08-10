Pedro Scooby faz convite aberto para aniversário de 34 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby está comemorando nesta quarta-feira (10) 34 anos de idade e resolveu fazer um convite aberto para a festa que celebra a data, no Rio de Janeiro.

"Só chegar", escreveu ele nos Stories do Instagram ao anunciar o convite com o horário, às 20 horas.

O evento vai ocorrer em Curicica, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro que o surfista viveu sua infância e adolescência humilde.

"Não aguentei, vou ter que falar. Hoje na Curicica vai rolar meu aniversário e quem tiver lá vai curtir muita surpresa, vai ser fod*", disse o surfista.

"Então é isso, a partir das oito horas da noite, a galera sabe onde eu moro, onde é o 'Bar do Chefe'. Só colar ali que vai ter um monte de atração surpresa, vai ter uma festa fod* que eu tô dando de presente para Curicica, porque esse é o meu presente", finalizou.

Ano passado ele também comemorou o aniversário em Curicica, mas em um cenário que envolveu aglomeração há um ano o Brasil ainda não tinha ampla cobertura vacinal contra a Covid com as duas doses e o Rio de Janeiro ainda mantinha medidas restritivas, como distanciamento mínimo de 1,5m entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras limitado a oito ocupantes.

A festa de Scooby repercutiu na página Brasil Fede Covid, que mostrou pessoas aglomeradas e sem máscara celebrando seu aniversário.