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Folha de São Paulo

Pedro Scooby faz convite aberto para aniversário de 34 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby está comemorando nesta quarta-feira (10) 34 anos de idade e resolveu fazer um convite aberto para a festa ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 15:17

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 15:17

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby está comemorando nesta quarta-feira (10) 34 anos de idade e resolveu fazer um convite aberto para a festa que celebra a data, no Rio de Janeiro.
"Só chegar", escreveu ele nos Stories do Instagram ao anunciar o convite com o horário, às 20 horas.
O evento vai ocorrer em Curicica, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro que o surfista viveu sua infância e adolescência humilde.
"Não aguentei, vou ter que falar. Hoje na Curicica vai rolar meu aniversário e quem tiver lá vai curtir muita surpresa, vai ser fod*", disse o surfista.
"Então é isso, a partir das oito horas da noite, a galera sabe onde eu moro, onde é o 'Bar do Chefe'. Só colar ali que vai ter um monte de atração surpresa, vai ter uma festa fod* que eu tô dando de presente para Curicica, porque esse é o meu presente", finalizou.
Ano passado ele também comemorou o aniversário em Curicica, mas em um cenário que envolveu aglomeração há um ano o Brasil ainda não tinha ampla cobertura vacinal contra a Covid com as duas doses e o Rio de Janeiro ainda mantinha medidas restritivas, como distanciamento mínimo de 1,5m entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras limitado a oito ocupantes.
A festa de Scooby repercutiu na página Brasil Fede Covid, que mostrou pessoas aglomeradas e sem máscara celebrando seu aniversário.
Na ocasião, ele foi procurado pelo site UOL para saber se gostaria de se manifestar sobre a aglomeração e a falta de máscara. Scooby afirmou que os bares estão abertos e perguntou: "Me manifestar sobre o quê? Alguém bebe cerveja de máscara?"

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