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Eleições 2018

PDT vai oficializar candidatura de Ciro Gomes nesta sexta (16)

Bem posicionado nas pesquisas, o pré-candidato tem atraído a atenção de um bloco formado por partidos de centro direita

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 18:43
Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à presidência da República Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O Partido Democrático Trabalhista (PDT) convocou para sexta-feira (20) a convenção nacional que irá oficializar a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. O evento ocorrerá na sede nacional do partido, em Brasília. O PDT escolheu o primeiro dia definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início das convenções partidárias. O prazo se encerra em 5 de agosto.
Bem posicionado nas pesquisas, Ciro tem atraído a atenção de um bloco formado por partidos de centro direita, formado por PP, DEM, PR, PRB e Solidariedade. Há uma grande expectativa na campanha do pedetista de que ele contará com o apoio do bloco ao seu nome. 
> Bolsonaro vai formalizar candidatura à Presidência sem definir vice

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