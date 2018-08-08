Partidos vão receber R$ 1,7 bilhão do Fundo Eleitoral para campanhas

Tarja Passando a Limpo Eleições Crédito: Marcelo Franco

Está circulando no WhatsApp mensagem que afirma que os 35 partidos políticos vão receber R$ 1,7 bilhão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para financiar a campanha eleitoral. O texto viral traz uma lista de quanto cada agremiação vai receber da Corte para as eleições de 2018. Os números apresentados na mensagem são verdadeiros.

podem ser consultados nesta tabela, no site do TSE. O texto trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), ou Fundo Eleitoral. Os valores foram divulgados pelo TSE em 18 de junho de 2018 e, no site do TSE.

Projeto Comprova verificou que é verdadeira a informação de que partidos vão receber R$ 1,7 bilhão para campanha eleitoral Crédito: Reprodução

O conteúdo foi checado pelo projeto Comprova, coalizão de 24 veículos de imprensa para combater a desinformação nas eleições presidenciais. Concordaram com esta checagem: "Folha de S. Paulo", "Poder360", "Nexo", "SBT", "O Povo" e GAZETA ONLINE. As verificações só são publicadas quando aprovadas por pelo menos três veículos diferentes. O eleitor pode sugerir checagens pelo WhatsApp: (11) 97795-0022.

O fundo foi criado durante a reforma política, realizada em outubro de 2017 pelo Congresso Nacional. O montante vem, em parte, da transferência de 30% das emendas de bancadas de deputados e senadores no ano eleitoral. Outra fonte para esse fundo é o montante equivalente à compensação fiscal, antes paga às emissoras de rádio e TV pela propaganda partidária, que foi extinta.

Segundo o Boletim Informativo da Escola Judiciária Eleitoral (Bieje), fornecido pelo TSE, a distribuição dos recursos deve obedecer aos seguintes critérios:

1. 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos registrados no TSE;2. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara;3. 48% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares; e4. 15% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares.