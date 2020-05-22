Para conter Covid-19, Bahia antecipa feriados estaduais e municipais

Em uma medida para conter o avanço da disseminação do novo coronavírus, o governo da Bahia antecipou para esta segunda-feira (25) e terça-feira (26) dois feriados estaduais.

Coronavírus - Covid19 Crédito: Visuals3D/Pixabay

Serão antecipados os feriados do São João, que seria em 24 de junho, e a Independência da Bahia, cujo feriado seria em 2 de julho. As duas datas comemorativas são tradicionalmente marcadas por festejos de rua, cortejos cívicos e aglomerações.

Em nove cidades do estado, incluindo Salvador, as prefeituras também vão antecipar os seus feriados municipais para esta quarta-feira (27). Na capital baiana, será antecipado o feriado de Nossa Senhora da Conceição, comemorado no dia 8 de dezembro.

Também serão antecipados os feriados municipais em Feira de Santana, Camaçari, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Lauro de Freitas, Candeias e Ipiaú. As cidades foram escolhidas por registrarem as maiores taxas de transmissão da Covid-19 no estado.

"São medidas de maior impacto para que, juntos, possamos impactar de forma mais forte a taxa de contágio, a curva de crescimento do contágio", explicou o governador Rui Costa (PT).