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Pandemia

São Paulo chega a 5.773 mortes por Covid-19; Grande SP tem 91,4% da UTIs ocupadas

No estado foram mais 215 mortes nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados da doença aumentou de 73.793 para 76.871
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 16:33

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 16:33

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O total de pessoas mortas por covid-19 em São Paulo cresceu 3,8% nas últimas 24 horas, chegando a um total de 5.773 óbitos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Foram mais 215 mortes nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados da doença aumentou de 73.793 para 76.871 também nas últimas 24 horas no Estado, epicentro da doença no País.
Ao todo, 74,7% dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Estado reservados para pacientes infectados pelo novo coronavírus estão ocupados. Na Grande São Paulo, a situação é mais próxima da lotação: 91,4% das vagas já estão preenchidas, segundo a secretaria.
"Há 11,6 mil pacientes internados em São Paulo, sendo 4.433 em UTIs e 7.176 em enfermaria. Até o momento, já ocorreram 15.296 altas de pacientes que tiveram confirmação de covid-19 e foram assistidos em hospitais", informa o governo estadual.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os dados desta sexta-feira reforçam tendência já divulgada pelo governo, de avanço da doença pelo interior do Estado: dos 645 municípios de São Paulo, 500 têm registro da doença. "O vírus continua se espalhando pelo Estado e já alcança 500 municípios paulistas, o equivalente a 77,5 % do território", informa a nota
Dados divulgados mais cedo mostram que o feriadão prolongado criado na capital conseguiu fazer a taxa de isolamento social na cidade ficar em 52% na quinta-feira. No restante do Estado, entretanto, essa taxa foi de 49%. Na próxima segunda, 25, haverá um novo feriado, desta vez em vigor em todo o Estado.

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