Choque anafilático

Pânico em cidade francesa após ataque de abelhas ferir 24 pessoas

Enxame saiu de colmeias mantidas em terraço de um hotel e causou reações alérgicas graves

Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas após serem atacadas por abelhas na manhã deste domingo (6) em Aurillac, cidade localizada na região de Auvergne-Rhône-Alpes, França. De acordo com autoridades locais, três vítimas estão em estado crítico.>

O incidente, que ocorreu entre 9h30 e 10h nas proximidades do Grand Hôtel de Bordeaux -estabelecimento que mantém colmeias em seu terraço há mais de dez anos- provocou pânico nas ruas e mobilizou equipes de resgate.>

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do departamento de Cantal, diversas vítimas apresentaram reações alérgicas severas e foram levadas com urgência ao hospital local. Entre os feridos, uma idosa chegou a sofrer um ataque cardíaco, mas foi prontamente atendida e sobreviveu.>

As causas do comportamento agressivo das abelhas ainda estão sendo apuradas. Testemunhas relataram momentos de desespero durante o ataque. "As pessoas estavam realmente em pânico", disse Andrée, de 80 anos, que observou a cena de seu salão. "Vi duas jovens e um casal se debatendo. Uma delas estava só de sutiã e calcinha, completamente desesperada, sem saber o que fazer", contou ainda o empresário à rádio Franceinfo.>