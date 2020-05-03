Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pandemia fecha hotel e deixa Renato Gaúcho sem 'casa'
Sem teto

Pandemia fecha hotel e deixa Renato Gaúcho sem 'casa'

O hotel em que Renato morava fechou por causa da pandemia do coronavírus e agora a diretoria do clube busca um novo local para a residência do treinador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 08:44

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 08:44

O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019
Diretoria busca novo hotel para abrigar Renato Gaúcho em Porto Alegre Crédito: DHAVID NORMANDO
Às vésperas de retornar ao comando do time do Grêmio, Renato Gaúcho está sem 'casa' em Porto Alegre. O hotel, que também servia de concentração para o tricolor gaúcho, fechou por causa da pandemia do coronavírus e agora a diretoria do clube busca um novo local para a residência do treinador, segundo informação do globoesporte.com.
Renato, que mantém um apartamento no Rio, onde gosta de passar férias, não tem casa na capital gaúcha. Ele deve retornar às atividades no Grêmio durante a semana, mas ainda não tem uma data definida, pois nos primeiros dias os jogadores serão submetidos a trabalhos físicos.

Veja Também

Em acordo com sindicato, Flamengo reduizará em salários a fim de evitar novos desligamentos de funcionários

O Grêmio fez adaptações no CT Presidente Luiz Carvalho para a retomada dos treinos, com a instalação de tendas ao ar livre próximas aos campos de treino. Desta forma, atletas e funcionários não vão precisar usar vestiários e salas internas do centro de treinamento.
O elenco vai se apresentar nesta segunda-feira de forma escalonada para evitar aglomerações. Todos serão submetidos a testes da covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados