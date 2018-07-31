Palanque de convenção tucana vira saia justa

Renato Casagrande e César Colnago se cumprimentaram durante a convenção Crédito: Fernando Madeira

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) foi chamado de nosso candidato a governador pelo senador tucano Ricardo Ferraço na convenção estadual do PSDB, nesta segunda (30) à noite, e aplaudido pela plateia. A parceria entre o partido e o PSB é costurada há tempos e até já havia sido anunciada formalmente.

O vice-governador César Colnago, presidente estadual do PSDB, no entanto, destoou. Em discurso, com Casagrande ao lado, ressaltou: Não estamos fechando aqui hoje. Iniciamos uma conversa (com o PSB). O Ricardo já vinha conversando, mas vamos delegar à executiva, complementou Colnago. Vamos, até o dia 5 (o limite do prazo), definir nosso candidato a governador. Caberá à executiva estadual do partido decidir o apoio e as coligações proporcionais (para eleger deputados federais e estaduais), hoje debatidas com siglas que já estão no campo do socialista.

Ferraço minimizou o posicionamento de Colnago e considerou essa etapa futura apenas uma questão burocrática e normal. Nossa aliança está definitivamente acertada com o PSB e com o Casagrande, afirmou à reportagem ao ser questionado sobre as declarações do vice-governador.

Nesta segunda, antes da convenção, Ferraço, Colnago, Casagrande e o secretário-geral do PSDB estadual, Vandinho Leite, estiveram reunidos.

Colnago disse, também à reportagem, que a tendência é fechar com os socialistas. Sobre o tom mais assertivo de Ferraço, Colnago argumentou que o partido é democrático. O partido é democrático e seus militantes têm as mais diversas tendências. Essa (a aliança com o PSB) é uma tendência importante que vamos consolidar ou não, disse.

Quando o senador chamou Casagrande de nosso governador e quando disse é Renato Casagrande de novo nos braços do povo, Colnago não aplaudiu. Veja, em vídeo, um dos momentos:

DOCUMENTO



Entre o pontos decisivos para formalizar a aliança, até o dia 5, de acordo com o vice-governador, estão os termos de um documento que está em elaboração e que deve ser entregue ao socialista com premissas como equilíbrio fiscal.

No discurso aos tucanos o próprio Casagrande já sinalizou atender ao item. Nem tudo cabe no orçamento do Estado. É bom que a gente tenha responsabilidade com o dinheiro público. O equilíbrio fiscal é uma das bandeiras do atual governo, capitaneado por Paulo Hartung (MDB), e integrado pelo PSDB. Eu, como vice-governador, mas falo aqui como presidente do PSDB, digo que vamos olhar para a frente, mas não vamos deixar de valorizar a obra do PSDB com o MDB, bradou Colnago, no palanque.

Ferraço já disse, e repetiu ontem, que o PSDB segue de olho no para-brisa e não no retrovisor. Já Vandinho, em discurso, elogiou Casagrande  mas não o PSB , e também citou Hartung. Tal menção fez a plateia do local, um cerimonial em Vitória, irromper em aplausos. Desta vez, foi Casagrande que não aplaudiu.

CASAGRANDE PREFERE NÃO ENTRAR EM POLÊMICA

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) agradeceu a manifestação do PSDB em discurso durante a convenção tucana, ontem. Questionado pela reportagem sobre a divergência entre as palavras do senador Ricardo Ferraço e as do presidente estadual do PSDB, César Colnago, o socialista preferiu não polemizar: Tem que perguntar ao César, que é o presidente do PSDB, mas acho que é natural porque o primeiro contato que eu tive com o César para conversar sobre as alianças foi hoje. Com o Ricardo eu já estou conversando há mais tempo.

Sobre o legado da parceria do MDB do governador Paulo Hartung com o PSDB, também mencionada pelo vice-governador no discurso, Casagrande afirmou que está recebendo o apoio de várias lideranças do PSDB e caminhando para receber o apoio do PSDB. E é bom que a gente possa sempre dar sequência e não paralisar nenhuma obra e nenhum programa que seja bom para a sociedade. Foi a minha crítica à atual gestão, uma delas.

Já sobre as coligações proporcionais, Casagrande declarou apoio a Colnago: Estou aqui, César, para dizer a você, que é pré-candidato a deputado federal, que estamos junto com você. Também sinalizou a todos os candidatos do PSDB. Eu tenho que buscar ajudar na construção das alianças, complementou o socialista em entrevista.