Paisagista espancada acredita ter sido dopada por agressor

RIO — A paisagista Elaine Peres Caparroz, de 55 anos, que foi espancada por quatro horas pelo lutador de jiu-jítsu Vinicius Batista Serra, de 27, no último dia 16, disse ao GLOBO neste domingo que acredita ter sido dopada por seu agressor. Com 60 pontos na boca, um dente quebrado, e com marcas por todo corpo causadas pela tentativa de homicídio que sofreu, a paisagista informou que começou a perder os sentidos após fazer um brinde com Vinicius. Ao acordar, já começou a ser esmurrada por seu agressor.
"Estava com ele na sala. Brindamos com queijo e vinho, e estava tudo ótimo. Em determinado momento da conversa, comecei a perder os sentidos. Era como seu estivesse num plano real do nosso encontro e esse plano real tivesse se transformado em sonho. De repente , mudou a dimensão da realidade para mim. Eu perdi a noção, era como se eu estivesse delirando. Ainda lembro dele já no quarto sem camisa, com o braço aberto dizendo para eu deitar no braço dele para dormimos juntos. Eu disse "ok" e perdi os sentidos. Quando acordei, já estava sendo esmurrada por ele. Acho com 99,9% de certeza que fui dopada por ele. Eu não tinha bebido tanto assim para acontecer isso ", disse a paisagista.
Segundo Elaine Caparroz, Vinicius fez questão de preparar a tábua de queijos e de servir o vinho que haviam sido comprados por ela para o encontro. Elaine também acredita que Vinicius tenha se aproximado dela com alguma má intenção, embora ainda não saiba o que motivou a tentativa de feminicídio que sofreu. Ela também explicou que o lutador a confundiu após dar um nome falso na portaria do seu edifício.
"O interfone tocou e disseram que Felipe queria subir para falar comigo. Disse que não estava aguardando nenhum Felipe, e aí disseram que era Vinicius Felipe. Pedi para o funcionário do prédio confirmar se era o Vinicius Serra. Ele perguntou e Vinícius disse que era sim o Vinicius Serra e por isso deixei subir. Agora, que a gente analisa as atitudes dele, dá para saber que ele tinha intenção de fazer algum ruim comigo", disse Elaine.
A paisagista também contou que Vinicius Serra insistiu para encontrá- la no apartamento, após saber que ela morava sozinha. Antes, eles já haviam marcado outros encontros que acabaram sendo cancelados.
"Chegamos a marcar em outros lugares e até de ir à praia juntos, mas acabamos cancelando. Ele insistiu muito em vir ao meu apartamento. Disse para ele que não recebia homem no apartamento, mas depois de oito meses de conversa no Instagram, ele ganhou a minha confiança e eu acabei caindo nessa. Durante as quatro horas que fui espancada, ele só dizia para eu calar a boca", disse.
Elaine Caparroz deve prestar depoimento na 16° DP (Barra da Tijuca) nesta segunda-feira. Ela disse que pedirá a polícia para não voltar a encontrar Vinicius. Mas garantiu que vai lutar por Justiça até o fim.
"Não quero ter que vê-lo novamente. Neste período que fiquei internada, tive pesadelos com ele e por mais de uma vez acordei gritando. Vou até ao fim nesta história. Quero Justiça por mim e por todas as mulheres que sofrem agressões no mundo", concluiu.