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11 ferdos

Pai pula com bebê pela janela para escapar de incêndio em São Paulo

As chamas destruíram completamente o apartamento

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 23:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 23:47
Incêndio no Centro de SP: pai pulou da janela com o filho no colo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um incêndio na tarde deste domingo, 10, na Sé, centro de São Paulo, terminou com 11 pessoas feridas; um pai pulou com o filho bebê pela janela do apartamento que pegava fogo para se salvar. Eles foram levados para atendimento na Santa Casa: o adulto tinha uma fratura na clavícula e traumatismo craniano. Outros sete foram atendidos no local após terem inalado fumaça e foram liberados. Os demais foram levados a outras unidades de saúde e não tiveram o estado de saúde revelado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento da ocorrência aconteceu às 15h12 na Rua Oscar Cintra Gordinho, na Sé. A corporação não informou o que causou o início do incêndio. A informação sobre o ferimento causado ao pai e ao filho foram publicadas pelo site G1. As chamas destruíram completamente o apartamento. Dezesseis viaturas foram acionadas para conter as chamas, o que aconteceu ainda durante a tarde. A polícia deve investigar as causas do incêndio.

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