Pai pula com bebê pela janela para escapar de incêndio em São Paulo

Um incêndio na tarde deste domingo, 10, na Sé, centro de São Paulo, terminou com 11 pessoas feridas; um pai pulou com o filho bebê pela janela do apartamento que pegava fogo para se salvar. Eles foram levados para atendimento na Santa Casa: o adulto tinha uma fratura na clavícula e traumatismo craniano. Outros sete foram atendidos no local após terem inalado fumaça e foram liberados. Os demais foram levados a outras unidades de saúde e não tiveram o estado de saúde revelado.