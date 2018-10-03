Tragédia

Pai preso por estupro deixa cadeia e mata filha em casa em São Paulo

Horácio Nazareno Lucas estava preso há cinco meses
Redação de A Gazeta

03 out 2018 às 17:00

Garota tinha 13 anos e morava em São Roque Crédito: Facebook/Reprodução
Um homem de 28 anos, que estava preso há cinco meses, acusado de estuprar a própria filha, de 13 anos, está sendo procurado pela polícia acusado de matar a menina após ter deixado a prisão. O caso aconteceu na cidade de São Roque, em São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (03), Horácio Nazareno Lucas foi até a casa da ex-mulher para pedir que a queixa de estupro fosse retirada. Agredida, a vítima fugiu em busca de socorro. Quando retornou para casa, a mulher encontrou a filha, Letícia Tanzi, esfaqueada.
Ainda de acordo com a PM, Letícia chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de São Roque, mas já chegou morta. A ex-mulher de Horácio contou à polícia que os dois discutiram e o ex-marido deu um soco em seu nariz. Ela saiu de casa para pedir ajuda a vizinhos e, quando retornou, encontrou a filha ferida.
No caminho para o atendimento à ocorrência, os policiais foram parados por um menino de 6 anos. Desesperada, a criança pediu ajuda porque o pai teria matado a sua irmã.
 
Com informações do Extra Online

