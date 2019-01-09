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Despedida

Padre Quevedo morre aos 88 anos em decorrência de problemas cardíacos

Conhecido pelo bordão isso non ecziste, colaborador do programa Fantástico era O Caçador de Enigmas

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 14:32

Publicado em 

09 jan 2019 às 14:32
Padre Quevedo Crédito: Reprodução
Afastado da mídia desde 2011, Oscar Gonzales Quevedo Bruzan, mais conhecido como Padre Quevedo, morreu nesta quarta-feira (9), aos 88 anos de idade. Ele vivia em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sofria de problemas cardíacos.
A morte foi confirmada pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje), local onde o padre jesuíta espanhol morava, no bairro Planalto.
Na televisão, Padre Quevedo era o protagonista do quadro ‘O Caçador de Enigmas’, no programa Fantástico, da TV Globo. Ele desvendava mistérios e tirava a ‘máscara de charlatões’. Ao conseguir desmentir um caso, o religioso sempre dizia ‘isso non ecziste’.

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