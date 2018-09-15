Padre Marcelo Rossi não divulgou áudio com apoio a Bolsonaro Crédito: Reprodução

É falsa a informação, distribuída junto com um áudio que circula nas redes sociais, de que o padre Marcelo Rossi apoia o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. A gravação atribuída ao religioso aponta o presidenciável como alguém "pró-família, pró-Deus e pró-valores". No trecho final do áudio, o autor da mensagem afirma: "E quando vejo quem são os inimigos do Bolsonaro, eu falo 'eu to escolhendo o cara certo para votar'". O próprio padre Marcelo negou ser dele o conteúdo.

No WhatsApp, uma corrente com o áudio é compartilhada seguida de um texto que chama Marcelo Rossi de porta-voz da igreja. Outra versão do boato, também distribuído no WhatsApp e no YouTube, diz que a voz é realmente de Marcelo Rossi  o que também não é verdade. Apenas uma das publicações com a informação falsa no site tem mais de 130 mil visualizações.

A checagem foi feita pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil no combate à desinformação na eleição presidencial. A verificação envolveu profissionais de Folha de S. Paulo, SBT, Piauí, Estadão, além de O Povo, UOL e Gazeta Online.

Padre Marcelo Rossi não divulgou áudio com apoio a Bolsonaro Crédito: Reprodução

O Comprova localizou versões do áudio que variam de 9 a 18 minutos  é possível ouvir aplausos em determinados momentos. A informação falsa da peça está no texto que acompanha o áudio, atribuindo o discurso a Marcelo Rossi. Em nenhum momento do áudio viral o dono da voz, também vítima da informação falsa, diz seu nome.

Na sexta-feira, 14 de setembro, o áudio foi publicado no canal de Bolsonaro no YouTube sendo atribuído a Marcelo Rossi. No Twitter, Carlos, um dos filhos do presidenciável, compartilhou o vídeo. "Padre Marcelo Rossi faz uma interessante reflexão da atual conjuntura política e social do Brasil e expõe porque Bolsonaro é importante neste cenário", escreveu Carlos.

Após ser alertado por seguidores que disseram não se tratar nem da posição de Marcelo Rossi nem da voz do religiosos, Carlos apagou o tuíte. O vídeo também foi apagado da página do YouTube de seu pai.

Nas suas redes sociais , Marcelo Rossi pediu ajuda aos seus seguidores para encontrar o responsável por criar o boato. "Um áudio que está viralizando no WhatsApp, e eu nem tenho WhatsApp, com a minha voz falando sobre política, falando absurdos. Além de ser uma notícia mentirosa, eu jamais me meto em política, vocês me conhecem", disse o sacerdote.

Rossi reforçou que a voz não é a dele. "Além do que não é a minha voz. Infelizmente foi viralizado. Eu não me meto em política. A minha função é orar pelo Brasil", completa.

Em comentários nas redes sociais, internautas afirmaram que o autor da voz é Rinaldo Seixas Pereira, o Apóstolo Rina, da igreja Bola de Neve, que não faz imitações de Marcelo Rossi e que seria tão vítima do boato falso quanto Marcelo Rossi. O Comprova tentou contato com Rina pelo telefone da igreja, sem sucesso. Até a publicação deste texto, Rina também não tinha respondido às solicitações feitas por e-mail pelo Comprova.