Aluno é detido em Ibiraçu por levar simulacro de arma para escola

PM recebeu uma denúncia de que o adolescente estaria intimidando colegas; No local, o jovem foi encontrado com a réplica de pistola na cintura

Publicado em 15 de maio de 2025 às 17:24

Além de réplica de arma, polícia encontrou rádio comunicador e objeto usado para consumo de droga Crédito: Polícia MIlitar

Um adolescente de 14 anos foi levado à delegacia após a Polícia Militar encontrar um simulacro de pistola na cintura dele, na manhã da última quarta-feira (14), em uma escola estadual de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O jovem foi detido. Os nomes do bairro e do colégio onde o fato ocorreu não estão sendo divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), por se tratar de um menor de idade.>

O que é um simulacro de arma? A Gazeta apurou com fontes das polícias Civil e Militar que um simulacro de arma, como um simulacro de pistola, é uma réplica ou imitação de uma arma de fogo, que não tem capacidade de disparar. No entanto, conforme as fontes ouvidas pela reportagem, simulacros “são muito idênticos a uma arma de fogo verdadeira”. Há ainda registros de simulacros que são modificados e passam a ter capacidade de disparo, o que, segundo essas fontes policiais, acende um alerta sobre os riscos desse tipo de objeto.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após denúncia de que um estudante estaria portando uma arma de fogo dentro da unidade escolar. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o aluno e encontraram, na cintura dele, um simulacro de pistola. Na mochila do adolescente, foram apreendidos ainda um rádio comunicador com base e material comumente utilizado para o consumo de entorpecentes.>

A PM levantou informações que indicam que o menor "ostentava o simulacro em frente a outros alunos com atitudes de intimidação". Ele foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz, acompanhado da mãe, onde foi apresentado ao delegado de plantão. O material encontrado com o menor foi apreendido. >

A Polícia Civil informou, por nota, que o adolescente, de 14 anos, conduzido à Delegacia Regional de Aracruz," foi ouvido e liberado".>

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou que, "ao tomar conhecimento do fato, imediatamente, tanto o Conselho Tutelar quanto os responsáveis pelo estudante foram acionados pela direção da escola". >

Ainda de acordo com a Sedu, "foi solicitada a atuação da equipe multidisciplinar do programa de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie) junto aos estudantes, bem como uma intensificação na presença da Patrulha Escolar na região". A pasta acrescentou que "as aulas não foram interrompidas e o estudante está suspenso".>

