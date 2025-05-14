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Feminicídio em 2016

Condenado por matar ex-namorada estrangulada em São Mateus é preso em MG

Nayanne de Souza Cunha tinha 22 anos quando foi achada morta em uma estrada de Guriri em 14 de julho de 2016. Homem estava foragido e acabou preso nesta quarta (14)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 mai 2025 às 17:43

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 17:43

Charles Wendel Araújo Silva foi condenado por matar a ex-namorada dele Nayanne de Souza Cunha
Charlles Wendel Araújo Silva foi condenado por matar a ex-namorada dele Nayanne de Souza Cunha Crédito: Cedoc / Arquivo A Gazeta
Foi preso nesta quarta-feira (14), na cidade de Arcos, em Minas Gerais, Charlles Wendel Araújo Silva, foragido da Justiça condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada dele, Nayanne de Souza Cunha, de 22 anos, crime ocorrido em julho de 2016, em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF), que coordena a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), que atuou na prisão.
Segundo a PF, no momento da abordagem, o foragido apresentou um documento de identidade falso, o que resultou na condução dele à Delegacia da Polícia Federal de Divinópolis, em Minas. A PF destacou ainda que o homem foi condenado pela 1ª Vara Criminal de São Mateus pelo crime de feminicídio e estava foragido desde então.
O crime chocou a cidade na época. De acordo com a Polícia Federal, o autor utilizou um pedaço de fio retirado do próprio veículo para asfixiar a vítima até a morte. Em seguida, abandonou a mulher na Avenida Verão Vermelho, no Bosque da Praia, em Guriri.
A perícia apontou, à época, que o corpo apresentava marcas no pescoço, os pés estavam roxos, além de sinais de estupro. O cadáver foi localizado por volta das 15h do dia 14 de julho de 2016, por um homem que passava de moto e avistou o corpo ao lado da estrada de chão.
O ex-namorado de Nayanne, Charlles Wendel Araújo Silva, apontado como principal suspeito na ocasião, chegou a ser preso no mesmo mês do crime, mas foi liberado em agosto daquele ano por decisão da Justiça. Posteriormente, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, Charles voltou a ser preso entre 2018 e 2019. 

Relembre a cobertura do caso

Em matéria publicada na edição do dia 16 de julho de 2016, o então impresso A Gazeta informou que o corpo de Nayanne havia sido encontrado em uma estrada de Guriri, com marcas de violência:
Caso Nayanne
Jornal A Gazeta noticiou morte de Nayanne na edição do dia 16 de julho de 2016 Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta
O jornal Notícia Agora também destacou a notícia da morte da jovem em São Mateus na mesma data: 
Caso Nayanne
O impresso Notícia Agora também destacou a morte da jovem em 16 de julho de 2016 Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta
No dia seguinte, 17 de julho de 2016, o impresso Notícia Agora destacou que o ex-namorado da vítima havia sido preso suspeito do crime:
Caso Nayanne
Em 17 de julho de 2016, o Notícia Agora informou a prisão do ex-namorado da vítima Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta
O jornal A Gazeta também destacou a prisão do ex-namorado da vítima na edição de 17 de julho de 2016:
Caso Nayanne
O impresso A Gazeta também noticiou a prisão do ex-namorado da vítima Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

O outro lado 

A reportagem tenta localizar a defesa de Charles Wendel Araújo Silva. O espaço segue aberto para manifestação.

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