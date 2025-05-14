Condenado por matar ex-namorada estrangulada em São Mateus é preso em MG

Charlles Wendel Araújo Silva foi condenado por matar a ex-namorada dele Nayanne de Souza Cunha Crédito: Cedoc / Arquivo A Gazeta

Foi preso nesta quarta-feira (14), na cidade de Arcos, em Minas Gerais, Charlles Wendel Araújo Silva, foragido da Justiça condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada dele, Nayanne de Souza Cunha, de 22 anos, crime ocorrido em julho de 2016, em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo . A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF), que coordena a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), que atuou na prisão.

Segundo a PF, no momento da abordagem, o foragido apresentou um documento de identidade falso, o que resultou na condução dele à Delegacia da Polícia Federal de Divinópolis, em Minas. A PF destacou ainda que o homem foi condenado pela 1ª Vara Criminal de São Mateus pelo crime de feminicídio e estava foragido desde então.

O crime chocou a cidade na época. De acordo com a Polícia Federal, o autor utilizou um pedaço de fio retirado do próprio veículo para asfixiar a vítima até a morte. Em seguida, abandonou a mulher na Avenida Verão Vermelho, no Bosque da Praia, em Guriri.

A perícia apontou, à época, que o corpo apresentava marcas no pescoço, os pés estavam roxos, além de sinais de estupro. O cadáver foi localizado por volta das 15h do dia 14 de julho de 2016, por um homem que passava de moto e avistou o corpo ao lado da estrada de chão.

O ex-namorado de Nayanne, Charlles Wendel Araújo Silva, apontado como principal suspeito na ocasião, chegou a ser preso no mesmo mês do crime, mas foi liberado em agosto daquele ano por decisão da Justiça. Posteriormente, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, Charles voltou a ser preso entre 2018 e 2019.

Relembre a cobertura do caso

Em matéria publicada na edição do dia 16 de julho de 2016, o então impresso A Gazeta informou que o corpo de Nayanne havia sido encontrado em uma estrada de Guriri, com marcas de violência:

Jornal A Gazeta noticiou morte de Nayanne na edição do dia 16 de julho de 2016 Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

O jornal Notícia Agora também destacou a notícia da morte da jovem em São Mateus na mesma data:

O impresso Notícia Agora também destacou a morte da jovem em 16 de julho de 2016 Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

No dia seguinte, 17 de julho de 2016, o impresso Notícia Agora destacou que o ex-namorado da vítima havia sido preso suspeito do crime:

Em 17 de julho de 2016, o Notícia Agora informou a prisão do ex-namorado da vítima Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

O jornal A Gazeta também destacou a prisão do ex-namorado da vítima na edição de 17 de julho de 2016:

O impresso A Gazeta também noticiou a prisão do ex-namorado da vítima Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

O outro lado