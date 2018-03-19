Padre é xingado na missa ao citar Marielle Franco em igreja no RJ

O padre Mario de França Miranda, de 81 anos, foi xingado por dois homens em plena missa de domingo na Paróquia da Ressurreição, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, após o religioso citar a vereadora Marielle Franco (PSOL), que foi assassinada na noite da última quarta-feira, junto com seu motorista, Anderson Gomes.

O pároco estava terminando a Homilia quando fez questão de dizer que a morte da parlamentar não significa o fim de seu trabalho, "que tudo que a gente faz de bom fica eternizado". Logo em seguida, ele foi hostilizado pelos dois homens, que o chamaram de "padre filho da puta", conforme informou a coluna de Ancelmo Góis, no GLOBO.

De acordo com o padre, ele se espantou com a reação dos homens, que estavam no fundo da igreja, mas tentou não dar importância, já que havia no local outras 500 pessoas e que ele precisava "tocar a missa". Os dois agressores foram retirados da igreja.

 Fiz a homilia normal, explicando um pouco o texto, e citei Martin Luther King, Dom Oscar Romero e pessoas que estão tentando melhorar a sociedade, como Jesus também tentou melhorar e foi assassinado precocemente. O Evangelho fala que o grão cai na terra e dá frutos. Então, eu falei que frutos são esses. Mostrei que quando se mata uma pessoa parece que tudo termina, mas não. No caso de Jesus, ele influenciou toda a humanidade. E frutos também são aquelas pessoas que tentam seguir esse exemplo: que tem uma vida difícil, mas com sentido e que causam muita paz por fazer o bem  contou Mario de França, que também é professor da PUC-Rio.

O padre contou que queria dar uma palavra de ânimo para os presentes, já que hoje "estão todos aterrorizados e inseguros" com a crescente violência no Rio. A menção a Marielle e ao motorista Anderson Gomes ocorreu no fim da pregação para, como disse Miranda, "dizer que isso não vai passar assim, como uma página que viramos e acabou".