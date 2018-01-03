Padre causa polêmica após postar foto com arma em rede social no MT

Padre Thiago Bruno com arma em foto publicada na internet Crédito: Reprodução

Um post do Padre Thiago Bruno causou polêmica na cidade de São José do Quatro Marcos, a 308 km de Cuiabá, no Mato Grosso. O religioso colocou uma foto segurando uma arma no 'status' do seu Whatssap.

Segundo o portal FolhaMax, de Cuiabá, a imagem abriu uma discussão sobre a atitude do padre e a suposta apologia ao crime. Algumas pessoas chegaram a questionar se um líder religioso poderia postar tal foto.

Um vídeo gravado pelo amigo do padre explica que a arma que o pároco estava na foto é um modelo que pertence a uma coleção de arma decorativa. São armas fabricadas na Espanha que eu trouxe do México. Arma que não dá tiro e não faz nada, para decoração. O padre tirou uma foto com elas e virou um rolo. As pessoas usaram a fotos para criar problema, diz o rapaz em vídeo publicado no Facebook.

Na rede social, o assunto dividiu opiniões e ainda rendeu discussão sobre apologia ao crime que está prevista no artigo 287 do Código Penal. A Lei prevê como ato criminoso, a ação de elogiar, exaltar, enaltecer ou ressaltar vantagens do ato ilícito. No caso desse crime, a detenção estipulada é de 3 a 6 meses.

Padre Thiago Bruno de São José dos Quatro Marcos Crédito: Facebook/Reprodução

PADRE PEDE PERDÃO

Após a repercussão do caso, o padre pediu perdão e assume o erro. Ele alega que estava na comemoração do aniversário de um amigo e que publicou a foto por ingenuidade. "Errei e peço perdão à minha família, à família do meu amigo, aos meus paroquianos e aos meus amigos", diz o texto.

O sacerdote declarou ainda que promove a paz e a segurança na sociedade, "o bem-estar da família, o respeito às leis e a defesa da vida desde a concepção da pessoa humana".