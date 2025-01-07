Os indianos assumindo igrejas em 'desertos de padres' na Amazônia

Da porta da igreja onde reza as missas de terça a domingo, o padre indiano Arcelin Essack, de 30 anos, consegue avistar o que ele chama de o "reino de Deus": a Floresta Amazônica.
No Brasil desde 2016 e à frente da paróquia há um ano, o padre percorreu um caminho que tem sido repetido por dezenas de católicos indianos nos últimos anos: a chegada como missionário ao Brasil, as aulas intensivas de português e o envio para o interior da Amazônia – de onde muitos não saem mais.
Padres como ele estão vindo da Índia para suprir uma escassez de sacerdotes católicos na região da Amazônia. Confira na nossa reportagem especial.
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