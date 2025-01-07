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BBC News

Os indianos assumindo igrejas em 'desertos de padres' na Amazônia

Sacerdotes estão vindo da Índia para suprir escassez da Igreja Católica nos Estados da Amazônia brasileira.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jan 2025 às 11:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 11:00

Da porta da igreja onde reza as missas de terça a domingo, o padre indiano Arcelin Essack, de 30 anos, consegue avistar o que ele chama de o "reino de Deus": a Floresta Amazônica.
No Brasil desde 2016 e à frente da paróquia há um ano, o padre percorreu um caminho que tem sido repetido por dezenas de católicos indianos nos últimos anos: a chegada como missionário ao Brasil, as aulas intensivas de português e o envio para o interior da Amazônia – de onde muitos não saem mais.
Padres como ele estão vindo da Índia para suprir uma escassez de sacerdotes católicos na região da Amazônia. Confira na nossa reportagem especial.
Leia reportagem aqui.

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