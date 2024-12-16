'O suicida vai para o inferno?': a crença que alimenta dor do luto por suicídio

As três maiores religiões no Brasil têm pelo menos uma coisa em comum: o tabu em relação ao suicídio.
Historicamente, o catolicismo, as igrejas evangélicas e o espiritismo propagaram a crença de que alguém que se mata sofre algum tipo de punição em outro plano.
Apesar de algumas mudanças recentes, essas crenças perduram.
A BBC News Brasil conversou com fiéis dessas religiões que perderam familiares para o suicídio e se depararam com a perspectiva dolorosa de que seus entes queridos poderiam estar em sofrimento por terem decidido acabar com a própria vida.