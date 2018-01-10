Operário sobrevive à queda de muro de duas toneladas

Operário sobrevive a queda de muro de 2 toneladas, em canteiro de obras, em Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo

O primeiro dia de trabalho do operário Luciano Mendonça Tavares, de 18 anos, numa obra em Niterói, foi, no mínimo, chocante. O jovem sobreviveu a um acidente grave no canteiro de obras, nesta terça-feira de manhã. Enquanto realizava procedimentos dentro de um buraco, por volta das 10h30m, um muro de concreto, com aproximadamente duas toneladas, caiu e soterrou a vítima. Protegido pelo vácuo no chão, Luciano foi resgatado pelos bombeiros apenas com escoriações pelo corpo.

O trabalho dos bombeiros, apesar de bem-sucedido, foi tenso e longo - durou cerca de quatro horas e meia. As equipes precisaram fazer escoras na terra, para evitar que ela cedesse e, consequentemente, derrubasse o bloco, o que poderia esmagar o rapaz. Primeiro, eles tentaram quebrar um pedaço da estrutura, mas, por cautela, optaram por escavar um buraco no chão, por onde Luciano foi retirado de maca.

- Ele estava bastante encoberto pelos escombros. Os bombeiros fizeram a contenção para evitar riscos de novos desabamentos e deslocamento de massa - disse ao "RJTV", da Globo, o tenente-coronel Fábio Dutra, comandante dos bombeiros de Niterói.

Operário sobrevive a queda de muro de 2 toneladas, em canteiro de obras, em Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante todo o trabalho de resgate, Luciano se manteve lúcido, conversando com os bombeiros e recebendo soro, para evitar desidratação. O jovem foi encaminhado a um hospital da região e seu estado de saúde é considerado estável.