Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Operário sobrevive à queda de muro de duas toneladas
1° dia de trabalho

Operário sobrevive à queda de muro de duas toneladas

Jovem trabalhava dentro de buraco quando foi soterrado. Resgate levou mais de quatro horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 09:58

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 09:58

Operário sobrevive a queda de muro de 2 toneladas, em canteiro de obras, em Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo
O primeiro dia de trabalho do operário Luciano Mendonça Tavares, de 18 anos, numa obra em Niterói, foi, no mínimo, chocante. O jovem sobreviveu a um acidente grave no canteiro de obras, nesta terça-feira de manhã. Enquanto realizava procedimentos dentro de um buraco, por volta das 10h30m, um muro de concreto, com aproximadamente duas toneladas, caiu e soterrou a vítima. Protegido pelo vácuo no chão, Luciano foi resgatado pelos bombeiros apenas com escoriações pelo corpo.
O trabalho dos bombeiros, apesar de bem-sucedido, foi tenso e longo - durou cerca de quatro horas e meia. As equipes precisaram fazer escoras na terra, para evitar que ela cedesse e, consequentemente, derrubasse o bloco, o que poderia esmagar o rapaz. Primeiro, eles tentaram quebrar um pedaço da estrutura, mas, por cautela, optaram por escavar um buraco no chão, por onde Luciano foi retirado de maca.
- Ele estava bastante encoberto pelos escombros. Os bombeiros fizeram a contenção para evitar riscos de novos desabamentos e deslocamento de massa - disse ao "RJTV", da Globo, o tenente-coronel Fábio Dutra, comandante dos bombeiros de Niterói.
Operário sobrevive a queda de muro de 2 toneladas, em canteiro de obras, em Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo
Durante todo o trabalho de resgate, Luciano se manteve lúcido, conversando com os bombeiros e recebendo soro, para evitar desidratação. O jovem foi encaminhado a um hospital da região e seu estado de saúde é considerado estável.
A Defesa Civil de Niterói informou que vai vistoriar a área para saber se a obra é legalizada. Na fachada, não há informações de quem é o responsável pela intervenção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados