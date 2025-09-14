Home
>
Brasil
>
O influenciador que pode estar 'namorando' sua avó

O influenciador que pode estar 'namorando' sua avó

José Fernandes lucra com vídeos em que faz juras de amor às seguidoras, que acreditam estar namorando o influenciador

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:00

Com mais de 700 mil seguidores no TikTok e quase 1 milhão no Kwai, o influenciador José Fernandes produz conteúdos com teor romântico, fazendo juras de amor e promessas às seguidoras.

Recomendado para você

José Fernandes lucra com vídeos em que faz juras de amor às seguidoras, que acreditam estar namorando o influenciador

O influenciador que pode estar 'namorando' sua avó

Ex-presidente deixou a prisão domiciliar pela primeira vez desde sua condenação por cinco crimes no processo da trama golpista

Bolsonaro deixa prisão domiciliar com forte escolta policial para fazer exames

Durante 22 minutos, das 20h às 20h22, o show foi transmitido por chamada de vídeo para um quarto onde Hermeto estava ao lado de familiares, no Rio de Janeiro

Banda de Hermeto revela a morte de músico ao final de show em festival em BH

Não há qualquer ilegalidade nas postagens, mas muitas idosas parecem acreditar que vivem um romance virtual com José Fernandes.

Neste vídeo, a Isabella Vilchez traz relatos de familiares que viram suas avós, tias ou mães ficarem "viciadas" nos conteúdos do influenciador e acreditam que ele estaria explorando pessoas vulneráveis.

José Fernandes lucra com vídeos em que faz juras de amor às seguidoras, que acreditam estar namorando o influenciador
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Amor Digital Influencer TikTok

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais