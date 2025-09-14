BBC News

O influenciador que pode estar 'namorando' sua avó

José Fernandes lucra com vídeos em que faz juras de amor às seguidoras, que acreditam estar namorando o influenciador

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:00

Com mais de 700 mil seguidores no TikTok e quase 1 milhão no Kwai, o influenciador José Fernandes produz conteúdos com teor romântico, fazendo juras de amor e promessas às seguidoras.

Não há qualquer ilegalidade nas postagens, mas muitas idosas parecem acreditar que vivem um romance virtual com José Fernandes.

Neste vídeo, a Isabella Vilchez traz relatos de familiares que viram suas avós, tias ou mães ficarem "viciadas" nos conteúdos do influenciador e acreditam que ele estaria explorando pessoas vulneráveis.

