O dia em que Bolsonaro foi preso, 39 anos atrás

Quando era capitão do Exército, Bolsonaro foi punido por publicar um texto em uma revista por reclamar do salário dos militares

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:00

Em setembro de 1986, quando ainda era capitão do Exército, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um artigo na revista Veja com críticas ao salário dos militares.

A publicação foi considerada uma infração ao regulamento do Exército, que veta manifestação política ou sobre assuntos internos dos oficiais.

Bolsonaro foi acusado de transgressão disciplinar e hierárquica e punido com prisão disciplinar.

Neste vídeo, o jornalista Vitor Tavares conta sobre o período de reclusão do ex-presidente e como um ano depois ele se envolveu em um plano para explodir bombas em quartéis e instalações do Exército.

