O dia em que Bolsonaro foi preso, 39 anos atrás

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:00
Em setembro de 1986, quando ainda era capitão do Exército, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um artigo na revista Veja com críticas ao salário dos militares.
A publicação foi considerada uma infração ao regulamento do Exército, que veta manifestação política ou sobre assuntos internos dos oficiais.
Bolsonaro foi acusado de transgressão disciplinar e hierárquica e punido com prisão disciplinar.
Neste vídeo, o jornalista Vitor Tavares conta sobre o período de reclusão do ex-presidente e como um ano depois ele se envolveu em um plano para explodir bombas em quartéis e instalações do Exército.
