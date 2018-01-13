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Minas Gerais

Número de mortos em acidente na BR-251 sobe para 13

Seis corpos foram encontrados ao se movimentar as ferragens dos veículos envolvidos no acidente; 39 pessoas ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 20:54

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 20:54

Acidente na BR 251, no Norte de MG, deixou sete mortos Crédito: Patio/Guincho Francisco Sá - Credenciado PRF
Subiu pra treze o número de mortos no acidente ocorrido na manhã desse sábado, 13, envolvendo duas carretas, um microônibus, e uma van na BR-251 em Grão Mogol, Região Norte de Minas, a 570 quilômetros de Belo Horizonte. As informações são do Corpo de Bombeiros.
Inicialmente, a corporação afirmou que sete pessoas haviam morrido. No entanto, segundo relato do tenente-coronel Gouveia, comandante do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, outros seis corpos foram encontrados ao se movimentar as ferragens dos veículos envolvidos no acidente.
Além das treze mortes, 39 pessoas ficaram feridas no desastre. Onze estão em estado grave e, um, em estado gravíssimo, segundo a corporação. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros e para hospitais de Salinas e Francisco Sá.
Uma das carretas, que transportava papel, pegou fogo. A outra levava um caminhão. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada foi interditada nos dois sentidos, e parcialmente liberada às 14h30.
As causas do acidente estão sendo investigadas. "A BR-251 tem muitas curvas e trechos que apresentam elevado índice de acidentes", afirmou o tenente-coronel Gouveia.
Segundo os bombeiros, "as vítimas estavam muito mutiladas pela violência do acidente. Além disso, bolsas e documentos estavam revirados no interior e fora dos veículos, não sendo possível relacionar e identificar os pertences e documentos às vítimas fatais de imediato, o que deve ser feito pelo Instituto Médico Legal (IML).
Em 19 de junho do ano passado, 11 pessoas morreram em desastre na mesma estrada, em Salinas, também na Região Norte de Minas, envolvendo um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para a Bahia. 

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