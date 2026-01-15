Novo ministro da Justiça assume com foco no crime organizado

Home
Wellington Lima e Silva tomou posse nesta quinta (15), no Palácio do Planalto, e quer diálogo com o Congresso para aprovar PEC da Segurança

RAQUEL LOPES E MARIANA BRASIL

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:26

BRASÍLIA - O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, afirmou que sua gestão terá como foco o combate ao crime organizado e quer diálogo com o Congresso para aprovação da PEC da Segurança e do Projeto Antifacção.

Silva tomou posse nesta quinta-feira (15) no Palácio do Planalto em uma reunião fechada.

Após a posse, afirmou que o enfrentamento ao crime passará pelo fortalecimento da tecnologia e dos recursos disponíveis, especialmente pela atuação coordenada e integrada entre os diferentes órgãos do Estado.

"O foco da gestão é nós incrementarmos o combate ao crime organizado, buscando recursos, tecnologia e efetivos cooperativos com a federação. Nós não podemos ter um combate à criminalidade sério sem envolver todos esses atores", disse.

O presidente Lula durante transmissão do cargo de ministro da Justiça de Ricardo Lewandowski (dir.) a Wellington Lima e Silva
Lula durante transmissão do cargo de ministro da Justiça de Ricardo Lewandowski (D) a Wellington Lima e Silva (E) Crédito: Ricardo Stucker/PR

Na ocasião, ele disse querer manter o diálogo com o Congresso para que a PEC da Segurança e o PL Antifacção, enviados durante a gestão do até então ministro Ricardo Lewandowski, sejam aprovados.

O ministro afirmou acreditar na sensibilidade dos parlamentares às aflições da sociedade com a criminalidade. No entanto, afirmou que o governo respeitará o rito legislativo enquanto defende suas convicções.

O novo titular da pasta ressaltou que seguirá uma linha de continuidade em relação ao trabalho de Lewandowski, mas com a introdução de iniciativas para incrementar resultados.

Sobre a composição da equipe, o ministro afirmou que fará um diagnóstico com base em relatórios de mérito e produtividade antes de qualquer decisão sobre permanência ou substituição.

Na quarta-feira (14), ele esteve no ministério para iniciar o processo e se reuniu com o ministro interino, Manoel Carlos de Almeida Neto, que já sinalizou que deixará a pasta após a transição.

O novo ministro também se encontrou com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira.

O novo ministro recebeu carta-branca do presidente para montar a equipe. Ainda assim, a tendência é a manutenção de parte do quadro atual, com mudanças pontuais em cargos estratégicos, entre eles o de secretário-executivo.

O ministério deverá permanecer em destaque, já que a segurança pública tende a ser um dos principais temas das eleições deste ano.

Silva chefiava o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente.

Ele teve também uma breve passagem no comando da pasta. Em 2016, durante o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, permaneceu no cargo por apenas 14 dias. A posse acabou anulada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), sob o entendimento de que integrantes do Ministério Público não podem exercer funções no Poder Executivo.

