Nos 130 anos da Lei Áurea, livro reúne debate sobre escravidão

Retrato. Dama em liteira, em aquarela de Carlos Julião, no final do século 18 Crédito: Fundação Biblioteca Nacional

Há 130 anos, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou o documento que ficou conhecido como Lei Áurea, um texto breve que abolia de vez o trabalho forçado, especialmente o dos escravos africanos. A lei, no entanto, um primor de conservadorismo, não apresentava nenhum projeto de inclusão social e tampouco tinha o poder de eliminar as desigualdades.

Por isso, é uma data da qual não podemos nos orgulhar e que até hoje se presta a críticas, comenta a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz que, ao lado do historiador Flávio dos Santos Gomes, organizou o Dicionário da Escravidão e Liberdade (Companhia das Letras), obra de fôlego que reúne 50 textos críticos que buscam abordar o maior espectro possível de aspectos sobre o tema.

O assunto é vasto  afinal, de 1550, quando chegaram as primeiras levas de escravos, até 1862, quando ainda havia registro de entradas ilegais, calcula-se que 4,8 milhões de africanos tenham vindo para o País. O Brasil foi a última nação a abolir a escravidão e a que mais recebeu escravos e escravas  cerca de 50% dos africanos que saíram compulsoriamente do seu continente.

E a Lei Áurea pregava uma ideia de liberdade muito simples, para o momento presente. Assim, esse tipo de abolição perpetuou nosso sistema, uma continuidade da escravidão, mas sem o sistema formal, comenta Lilia.

O Dicionário traz detalhes sobre a forma de organização social e política dessa imensa massa populacional que aqui chegou por meio do tráfico de almas. Logo no início, os organizadores fazem questão de desfazer um conceito que se tornou arraigado no ensino escolar: o de que primeiro existiu o cativeiro indígena que, por incapacidade desses em se adaptarem ao trabalho forçado, foi substituído pela escravidão africana. Na montagem dessa sociedade escravista, coexistiram o trabalho compulsório de indígenas, africanos e dos filhos destes, observam os organizadores no prefácio da obra.

A obra, que conta com artigos assinados por pesquisadores e historiadores como Luis Felipe de Alencastro, Sidney Chalhoub e João José Reis, entre outros, elucida outros pontos cruciais desse momento da historiografia nacional. Como o fato de o Brasil não ter uma lei definidora de segregação, com a África do Sul e seu apartheid, ainda que isso não impedisse a própria segregação.

De fato, não tivemos, no Brasil do pós-abolição, uma legislação abertamente segregacionista como nos EUA e mesmo na África do Sul, comenta Gomes. Mas as experiências de segregação foram permanentes no Brasil nos últimos 130 anos. Temos invenções bem brasileiras no tocante à falta de políticas públicas, ações de transformações urbanas em nome da saúde e arquitetura, etc.

A invisibilidade da população negra (podemos mesmo falar de nitidez desta invisibilidade) no pensamento social hegemônico de uma certa tradição intelectual brasileira associou modernidade à Europa, cidade, branquitude, capitalismo, indústria, desenvolvimento, progresso e cosmopolitismo. Escravidão, pós-abolição, populações negras, rurais, pobres e África eram associadas ao atraso, negritude, não capitalismo, mundo agrário, subdesenvolvimento e pobreza, coisas negativas.

Segundo ele, estudos recentes têm mostrado que, no pós-abolição, o racismo e a exclusão racial no Brasil não foram, de fato, silenciosos. Tal qual nos EUA, sabe-se hoje das práticas de perseguição e enforcamentos de negros. Não houve algo como a Klu Klux Klan, mas tivemos manifestações diretas de intolerância e truculência de clubes de lavouras, comandadas por fazendeiros na véspera da Abolição e nos anos que se seguiram.

A invisibilidade da presença de negros inspira, por exemplo, o texto de Sidney Chalhoub sobre como a literatura relatou a relação com escravos, como em textos de Machado de Assis. A escravidão parecia naturalizada, tão parte da paisagem social que seria redundância nomeá-la ao descrever o mundo do trabalho, fosse o doméstico ou tantos outros, escreve Chalhoub.

Lilia, aliás, é autora de Triste Visionário, alentada biografia do escritor Lima Barreto (1881-1922), que justamente era uma voz isolada ao acusar a invisibilidade dos negros. Em alguns textos, ele brincava ao dizer que o negro não existe no Brasil, porque basta não querer olhá-lo. Lima mencionava esse processo de invisibilidade, não só das populações negras, mas também de indígenas e mulheres.