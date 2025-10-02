Home
No Maranhão, morre o último indígena sobrevivente de povo indígena

Aurá foi visto, pela primeira vez, em 1987, ao lado de seu irmão, Auré. Eles rejeitaram a comunicação com outros povos

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:18

Aurá tinha 77 anos e vivia sozinho desde a morte do irmão, em 2014 Crédito: Reprodução/FUNAI

O último sobrevivente de um povo indígena que vivia no estado do Maranhão morreu no último sábado (20). Aurá, de 77 anos, sofria de insuficiência cardíaca e respiratória e faleceu no município de Zé Doca, de acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A morte de Aurá marca o fim de uma trajetória de isolamento e resistência de um povo possivelmente extinto, segundo a instituição.

No Maranhão, morre o último indígena sobrevivente de povo indígena

Aurá foi visto, pela primeira vez, em 1987, ao lado de seu irmão, Auré. Eles pertenciam a um grupo indígena que falava uma língua resultante do tupi-guarani. Os irmãos tiveram contato com outros povos indígenas, como os Parakanã, Assurini, Tembé e Awá-Guajá. Apesar das tentativas de reintegração social e aproximação, eles rejeitaram a comunicação com outros povos.

Auré morreu em 2014. Aurá passou a viver sozinho na aldeia Cocal, na Terra Indígena Alto Turiaçu, no Maranhão. Equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) do Maranhão, ligado ao Ministério da Saúde, e da Frente de Proteção Etnoambiental Awá, unidade da Funai especializada na proteção de indígenas isolados e de recente contato, acompanhavam o indígena.

Em nota, a Funai lamenta o falecimento de Aurá e "reforça o compromisso de seguir com o trabalho de proteção e valorização dos povos indígenas, especialmente aqueles em situação de isolamento voluntário ou de recente contato”. 

