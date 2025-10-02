Após pesadelo no mar, empresário do ES pede companheira em casamento; vídeo

Depois de voltar para casa após ficar 50 horas à deriva em alto-mar, o empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, pediu a companheira Fernanda Duarte em casamento. A surpresa foi flagrada pela cunhada dele, a capitão do Corpo de Bombeiros Carla Andresa, que publicou o momento nas redes sociais (veja acima) na noite de quarta-feira (1º).

"Queria aproveitar esse momento, ver a guerreira que você é, e te pedir em casamento", disse ele, após contar que, quando estava em alto-mar, gravou um vídeo se despedindo da companheira por achar que não seria mais resgatado. "O arrependimento que eu sentia era algo tão grande, porque eu sabia que a chance de eu morrer era muito grande e eu não poderia falar para ela o quanto que ela é especial, que mudou minha vida e o quanto eu amava ela", lembrou.