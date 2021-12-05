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Sem sorte

Ninguém acerta 6 dezenas e Mega-Sena acumula prêmio de R$ 37 milhões

A quina teve 37 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 75.710, 54. A quadra teve 3.663 apostas e cada uma vai receber R$ 1.092,50
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 dez 2021 às 12:39

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 12:39

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.434 realizado na noite deste sábado (4) no espaço das Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em R$ 37 milhões. 
As dezenas sorteadas são as seguintes: 08 - 09 - 32 - 52 - 53 -57.

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A quina teve 37 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 75.710, 54. A quadra teve 3.663 apostas e cada uma vai receber R$ 1.092,50.
O próximo concurso (2.435) será realizado na próxima quarta-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
Mega-Sena
Bilhete da Mega-Sena: premiação depende de sorte Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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