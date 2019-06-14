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Recife

Ônibus circulam com frota menor no Recife nesta sexta-feira (14)

Os motoristas de ônibus que trafegam pela capital pernambucana aderiram parcialmente à greve geral contra a reforma da Previdência

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 12:37

Publicado em 

14 jun 2019 às 12:37
Sindicato dos Metroviários de Pernambuco confirmou que o grupo decidiu apoiar o movimento Crédito: Sindmetro-PE/Divulgação
Os motoristas de ônibus que trafegam pela capital pernambucana aderiram parcialmente à greve geral contra a reforma da Previdência. Na manhã desta sexta-feira (14), o movimento de coletivos nos principais terminais era menor do que o habitual.
Alguns passageiros relataram uma demora maior para conseguir o transporte. "Percebo que está mais lento, mas achei que seria bem pior", disse o vendedor ambulante Matias dos Santos, 33 anos.
No terminal integrado da Macaxeira, o principal da cidade, o movimento de passageiros também foi menos intenso. Funcionários do local informaram que a chuva que caiu no Recife nas últimas horas contribuiu para a diminuição do fluxo de pessoas.
Grevistas realizaram protestos em frente a algumas garagens de ônibus. Desde as 4h, um pequeno grupo impediu que motoristas da empresa Itamaracá, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, circulassem. As linhas Centro e Sul do Metrô do Recife só vão funcionar em horários de pico. As estações estarão abertas das 5h às 9h e das 16h às 20h.
BLOQUEIO DE ESTRADAS
Em apoio à greve geral contra a reforma da Previdência, integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) bloquearam na manhã desta sexta-feira (14) cinco estradas federais na região metropolitana do Recife e no interior de Pernambuco.
No município de Igarassu, no Grande Recife, a BR-101, na altura do km 47, foi interditada com o depósito de entulhos na faixa de rolamento. Neste ponto, a pista já foi liberada após chegada da Polícia Rodoviária Federal.
No município de Pesqueira, no agreste, os manifestantes fecharam a BR-232, que corta boa parte do interior de Pernambuco.
A mesma rodovia foi bloqueada em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Há protestos também na BR-104, em Caruaru e em Gravatá, interior do estado.

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