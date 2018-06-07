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Eleições 2018

'Não vou privatizar Petrobras, BB e Caixa', afirma Marina Silva

Ex-senadora disse que as estatais são símbolos do Brasil e que 'podem ter eficiência, competência e resolutibilidade'

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 16:30
Pré-candidata da Rede, Marina Silva declarou que não irá privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil ou a Caixa Federal caso seja eleita presidente em outubro. Em entrevista à rádio Jovem Pan na manhã desta quinta-feira (7), a ex-senadora disse que as estatais são símbolos do Brasil e que "podem ter eficiência, competência e resolutibilidade" sem que seja necessário repassá-las para a iniciativa privada.
Marina Silva Crédito: Flick | Talita Oliveira
"No caso da Petrobras, ela já é uma empresa mista. O que temos que resolver é a corrupção, a ingerência política. Você pode compor a diretoria de forma técnica e também não tendo uma visão dogmática em relação ao mercado como a gente viu acontecer agora, que levou o país a uma situação muito complicada", defendeu Marina, numa referência à greve dos caminhoneiros nas últimas semanas.
A pré-candidata já havia se posicionado contra a privatização destas empresas em sabatina promovida pelo Sindicato Nacional de Auditores Fiscais e o jornal
Correio Braziliense
nesta quarta-feira (6).
Apesar da negativa, Marina disse nesta quinta na Jovem Pan não ter uma visão dogmática sobre o tema. "É possível privatizar algumas empresas sim, é possível fazer parceria com a iniciativa privada sim, desde que essa parceria entregue os serviços e produtos que a sociedade demanda", afirmou a ex-ministra.

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