'Não vou privatizar Petrobras, BB e Caixa', afirma Marina Silva

Pré-candidata da Rede, Marina Silva declarou que não irá privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil ou a Caixa Federal caso seja eleita presidente em outubro. Em entrevista à rádio Jovem Pan na manhã desta quinta-feira (7), a ex-senadora disse que as estatais são símbolos do Brasil e que "podem ter eficiência, competência e resolutibilidade" sem que seja necessário repassá-las para a iniciativa privada.

Marina Silva Crédito: Flick | Talita Oliveira

"No caso da Petrobras, ela já é uma empresa mista. O que temos que resolver é a corrupção, a ingerência política. Você pode compor a diretoria de forma técnica e também não tendo uma visão dogmática em relação ao mercado como a gente viu acontecer agora, que levou o país a uma situação muito complicada", defendeu Marina, numa referência à greve dos caminhoneiros nas últimas semanas.

A pré-candidata já havia se posicionado contra a privatização destas empresas em sabatina promovida pelo Sindicato Nacional de Auditores Fiscais e o jornal

Correio Braziliense

nesta quarta-feira (6).