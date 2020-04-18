Não estou preocupado com popularidade nem pesquisa, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (18) que não está preocupado com popularidade ou pesquisas, mas sim com o País. Da rampa do Palácio do Planalto, nesta tarde, Bolsonaro respondeu a algumas perguntas da imprensa e foi questionado sobre a pesquisa Datafolha que retrata que 64% dos brasileiros desaprovam a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.
"Datafolha, pelo amor de Deus. Tem pesquisa melhor que essa aqui", afirmou apontando para populares que se aglomeravam para vê-lo à frente da rampa. "Não estou preocupado com popularidade não, nem pesquisa. Tô preocupado com Brasil". Em seguida, alguns apoiadores passaram buzinando em frente ao Planalto e ele voltou a se referir aos populares: "Olha a DataFolha aí."
A pesquisa também apontou que 23% dos entrevistados consideram o trabalho do presidente da República regular, praticamente a mesma marca obtida anteriormente, de 25%. Em termos de desaprovação e reprovação, os níveis apurados foram os seguintes: é mais reprovado por mulheres (41%), pelos mais ricos (acima de dez salários mínimos, 48%) e pelos mais instruídos (com curso superior, 46%).
O presidente deixou o Palácio da Alvorada hoje por volta das 15h e foi para o Planalto. Sem agenda oficial para este sábado, ele parou na rampa do Palácio e ficou observando o movimento. Com a aglomeração de alguns populares, ele passou a acenar para os apoiadores e neste momento está fazendo uma Live no Facebook.